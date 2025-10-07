Taylor Swift macina record ancora una volta con The Life Of A Showgirl ma i fan si spaccano in due La stampa americana tuona contro | È imbarazzante

Lo scorso venerdì, Taylor Swift ha pubblicato l’ultimo disco “The Life of a Showgirl”, il suo dodicesimo in studio. C’è tanto amore per il suo futuro marito Travis Kelce, ma anche qualche stilettata nei confronti della collega Charli XCX in “Actually Romantic”. Il disco sta macinando, nuovamente, record di streaming, ma c’è una novità. A dire il vero non tutti i suoi album sono stati accolti bene all’uscita. Si pensi a “ The Tortured Poets Department ” del 2024 che ha ricevuto recensioni non proprio entusiastiche. “Sebbene la vita di Swift sia straordinaria, è anche limitata dalla ricchezza e dalla celebrità; forse la gamma di sentimenti che le è concesso provare è diventata circoscritta”, ha scritto il New Yorker. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

