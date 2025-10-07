Taylor Swift macina record ancora una volta con The Life Of A Showgirl ma i fan si spaccano in due La stampa americana tuona contro | È imbarazzante
Lo scorso venerdì, Taylor Swift ha pubblicato l’ultimo disco “The Life of a Showgirl”, il suo dodicesimo in studio. C’è tanto amore per il suo futuro marito Travis Kelce, ma anche qualche stilettata nei confronti della collega Charli XCX in “Actually Romantic”. Il disco sta macinando, nuovamente, record di streaming, ma c’è una novità. A dire il vero non tutti i suoi album sono stati accolti bene all’uscita. Si pensi a “ The Tortured Poets Department ” del 2024 che ha ricevuto recensioni non proprio entusiastiche. “Sebbene la vita di Swift sia straordinaria, è anche limitata dalla ricchezza e dalla celebrità; forse la gamma di sentimenti che le è concesso provare è diventata circoscritta”, ha scritto il New Yorker. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: taylor - swift
Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia
Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante
Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante
La vita dei romantici Taylor Swift, Cattelan, e l’arte di togliersi i sassolini dalle scarpe Di @lasoncini https://linkiesta.it/2025/10/taylor-swift-cattelan-e-larte-di-togliersi-i-sassolini-dalle-scarpe/… via @Linkiesta - X Vai su X
Ci siamo. Taylor Swift ha consegnato al mondo The Life of a Showgirl, un album che fa l’occhiolino al cabaret. Come sempre, Taylor non canta soltanto: distribuisce messaggi cifrati infilati tra i versi, easter egg per detective da fan e sassolini da togliersi dalle s - facebook.com Vai su Facebook
Taylor Swift, il nuovo album “The Life of a Showgirl” batte tutti i record (ma non quello di Adele) - Il nuovo album di Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, frantuma i record di streaming e di vendite nel 2025. Lo riporta rds.it
Taylor Swift, “The Life of a Showgirl” batte già il record Spotify: è l’album più ascoltato del 2025 | Ma ad alcuni fan non piace - Taylor Swift, record Spotify per “The Life of a Showgirl” ma non tutte le critiche sembrano essere positive da parte dei fan ... Secondo soundsblog.it