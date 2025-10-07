Taylor Swift elogia una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson
l’attenzione di Taylor Swift sul nuovo film e il suo impatto nel panorama cinematografico. Nel contesto attuale, la popolare cantautrice Taylor Swift si distingue non solo per le sue produzioni musicali, ma anche per l’interesse dimostrato nei confronti del cinema. Recentemente, ha espresso grande entusiasmo nei confronti dell’ultimo film visto, Una battaglia dopo l’altra, un thriller politico d’azione che sta ottenendo consensi notevoli tra critica e pubblico. Questo film, che ha riscosso oltre il 95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, sta dominando le sale cinematografiche, attirando l’attenzione di molte personalità dello spettacolo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: taylor - swift
Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia
Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante
Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante
Nel frattempo, “The Life of a Showgirl” ha ricevuto pareri contrastanti. Fan service o “ritorno alla perfezione pop”? Taylor Swift - facebook.com Vai su Facebook
Taylor Swift sul no al Super Bowl: «Non posso pensare alle coreografie mentre il mio uomo mette a rischio la sua vita» - X Vai su X
Una battaglia dopo l'altra, Taylor Swift loda il film di Anderson: "Come divideranno l'Oscar le protagoniste?" - La star della musica ha raccontato di aver visto il nuovo progetto con star Leonardo DiCaprio e Benicio del Toro, condividendo il suo entusiasmo. Da movieplayer.it
Una battaglia dopo l'altra è ancora primo al boxoffice italiano del weekend - Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson ha mantenuto la vetta al botteghino italiano del weekend, ma l'ha persa negli USA. Scrive msn.com