Taylor Swift elogia il film di Paul Thomas Anderson Una battaglia dopo l’altra

Taylor Swift è rimasta affascinata dall’ultimo film che ha visto, Una battaglia dopo l’altra. Mentre il thriller politico d’azione, che ha ottenuto il 95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, continua la sua forte corsa al botteghino, tutti gli occhi sono puntati su Swift con l’uscita del suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl, lo scorso fine settimana. L’evento teatrale di Swift The Official Release Part of a Showgirl ha poi superato One Battle After Another al botteghino del fine settimana. Nonostante abbia perso questa battaglia al botteghino, Una battaglia dopo l’altra è sicuro del suo status di favorito agli Oscar. 🔗 Leggi su Cinefilos.it