Taylor Swift elogia il film di Paul Thomas Anderson Una battaglia dopo l’altra
Taylor Swift è rimasta affascinata dall’ultimo film che ha visto, Una battaglia dopo l’altra. Mentre il thriller politico d’azione, che ha ottenuto il 95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, continua la sua forte corsa al botteghino, tutti gli occhi sono puntati su Swift con l’uscita del suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl, lo scorso fine settimana. L’evento teatrale di Swift The Official Release Part of a Showgirl ha poi superato One Battle After Another al botteghino del fine settimana. Nonostante abbia perso questa battaglia al botteghino, Una battaglia dopo l’altra è sicuro del suo status di favorito agli Oscar. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Nel frattempo, “The Life of a Showgirl” ha ricevuto pareri contrastanti. Fan service o “ritorno alla perfezione pop”? Taylor Swift - facebook.com Vai su Facebook
Taylor Swift sul no al Super Bowl: «Non posso pensare alle coreografie mentre il mio uomo mette a rischio la sua vita» - X Vai su X
Una battaglia dopo l'altra, Taylor Swift loda il film di Anderson: "Come divideranno l'Oscar le protagoniste?" - La star della musica ha raccontato di aver visto il nuovo progetto con star Leonardo DiCaprio e Benicio del Toro, condividendo il suo entusiasmo. Come scrive movieplayer.it
Il film di Taylor Swift mette in scena la verità dietro il mito - Nel suo nuovo progetto, la popstar si ispira a Ofelia e Marilyn per raccontare la fama, l’amore e la libertà. Si legge su vanityfair.it