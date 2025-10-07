Taylor Swift elogia il film di Paul Thomas Anderson Una battaglia dopo l’altra

Cinefilos.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taylor Swift è rimasta affascinata dall’ultimo film che ha visto, Una battaglia dopo l’altra. Mentre il thriller politico d’azione, che ha ottenuto il 95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, continua la sua forte corsa al botteghino, tutti gli occhi sono puntati su Swift con l’uscita del suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl, lo scorso fine settimana. L’evento teatrale di Swift The Official Release Part of a Showgirl ha poi superato One Battle After Another al botteghino del fine settimana. Nonostante abbia perso questa battaglia al botteghino, Una battaglia dopo l’altra  è sicuro del suo status di favorito agli Oscar. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: taylor - swift

Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia

Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante

Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante

taylor swift elogia filmUna battaglia dopo l'altra, Taylor Swift loda il film di Anderson: "Come divideranno l'Oscar le protagoniste?" - La star della musica ha raccontato di aver visto il nuovo progetto con star Leonardo DiCaprio e Benicio del Toro, condividendo il suo entusiasmo. Come scrive movieplayer.it

taylor swift elogia filmIl film di Taylor Swift mette in scena la verità dietro il mito - Nel suo nuovo progetto, la popstar si ispira a Ofelia e Marilyn per raccontare la fama, l’amore e la libertà. Si legge su vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Taylor Swift Elogia Film