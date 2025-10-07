Quando sono andata a teatro a vedere lo spettacolo di Alessandro Cattelan, “Benvenuti nell’AI”, era tutto il giorno che facevo una cosa mai fatta nella vita: ascoltare Taylor Swift. Era uscito il nuovo disco, “The life of a showgirl”, l’internet compattamente diceva che era una ciofeca, stimati intellettuali italiani che ne sono piccoli fan mi spiegavano che il guaio era il fidanzamento, smetti di soffrire e smetti di saper scrivere, «anche a Montale capitò così», e io però mi ero appassionata moltissimo a una canzone in particolare. Ma, uscendo dal teatro e mentre cercavo invano un taxi, non era la “Actually romantic” che ascoltavo da tutto il giorno, che canticchiavo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Taylor Swift, Cattelan, e l’arte di togliersi i sassolini dalle scarpe