Tavoli del Mare Musumeci | Restituiamo identità forza e destino a questa comunità
Fiumicino, 7 ottobre 2025 – Intermodalità tra portualità, fiume Tevere, aeroporto e rete ferroviaria: questo il focus del convegno “ I Tavoli del Mare” che si è tenuto nella giornata di oggi all’Hilton Rome Airport di Fiumicino. Un confronto attivo, tra tutti gli attori coinvolti che durante i lavori hanno messo sul tavolo criticità, soluzioni e proposte per mettere Fiumicino ancora più al centro dello sviluppo della Blue Economy. Un grande progetto che può essere messo in atto perché il territorio ha tutte le carte in regola per raggiungere questo obiettivo: “Io credo che Fiumicino si trovi davanti ad un bivio con due strade: dobbiamo capire se scegliere ciò che ci pare giusto o ciò che ci pare utile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: tavoli - mare
Fiumicino, all’Hilton la terza edizione dei Tavoli del Mare
Blue economy, Coronas: “I Tavoli del Mare occasione di crescita per Fiumicino”
Tavoli del Mare, Musumeci: “Restituiamo identità, forza e destino a questa comunità” https://ilfaroonline.it/2025/10/07/tavoli-del-mare-musumeci-restituiamo-identita-forza-e-destino-a-questa-comunita/620004/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news - X Vai su X
Domani in edicola su LA PROVINCIA di Fiumicino Tavoli del mare, il futuro è intermodale L'ultimo saluto a Simona Bortoletto ? E molto altro... REDAZIONE: VIA MARTINENGO, 72 - FIUMICINO - facebook.com Vai su Facebook
Tavoli del mare, summit al via - il convegno Attesi il sindaco Baccini, la vicepresidente regionale Angelilli e l’assessore Ciacciarelli Presente il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ... Lo riporta civonline.it
Blue economy, “I Tavoli del Mare 2025”: summit a Fiumicino - Martedì 7 ottobre 2025 l’Hilton Rome Airport Hotel di Fiumicino ospiterà la terza edizione de “I Tavoli del Mare”, l’appuntamento nazionale dedicato allo sviluppo della Blue Economy e alla costruzione ... Da tg24.sky.it