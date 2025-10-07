Tavoli del Mare Musumeci | Restituiamo identità forza e destino a questa comunità

Fiumicino, 7 ottobre 2025 – Intermodalità tra portualità, fiume Tevere, aeroporto e rete ferroviaria: questo il focus del convegno “ I Tavoli del Mare” che si è tenuto nella giornata di oggi all’Hilton Rome Airport di Fiumicino. Un confronto attivo, tra tutti gli attori coinvolti che durante i lavori hanno messo sul tavolo criticità, soluzioni e proposte per mettere Fiumicino ancora più al centro dello sviluppo della Blue Economy. Un grande progetto che può essere messo in atto perché il territorio ha tutte le carte in regola per raggiungere questo obiettivo: “Io credo che Fiumicino si trovi davanti ad un bivio con due strade: dobbiamo capire se scegliere ciò che ci pare giusto o ciò che ci pare utile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it