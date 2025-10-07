Taser letali? Il sindacato dei carabinieri chiede più controlli

Lunedì 6 ottobre a Napoli un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato colpito dalla scarica di un taser, le pistole ad alto voltaggio elettrico in dotazione alle forze dell’ordine italiane. Dopo la scarica, secondo quanto riporta l’agenzia Dire, l’uomo aveva continuano a dimenarsi, rendendo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Quarta Repubblica. . "Usiamo il taser dal 2020 e abbiamo avuto solo 2 casi letali, è l'elemento più sicuro che abbiamo." #Paoloni #quartarepubblica - facebook.com Vai su Facebook

Ancora un morto dopo essere stato colpito dal taser. Non capisco cosa si stia aspettando per fermare questa strage, cosa aspetta il governo a interrompere l’utilizzo di questo strumento letale, che non protegge e non difende la sicurezza dei cittadini. - X Vai su X

