Tari il caso in Consiglio | Ultimi controlli in corso
Si torna a parlare di Tari. La tassa sulla raccolta dei rifiuti è ancora al centro dell’attenzione degli utenti e della politica per una mancata applicazione delle riduzioni dell’imposta, previste per chi risiede fuori zona o usufruisce della compostiera domestica per il conferimento dei residui alimentari. Della vicenda si è fatta carico Gabriella Azzalli di ‘Rinnovamento’. Nell’ultimo consiglio comunale, Azzalli ha chiesto lumi sullo stato dell’arte, entrando nel merito di quanto fatto sino a ora per sanare le 1.408 posizioni coinvolte, e porre rimedio alla "svista" cagionata da Sorit, il nuovo gestore del servizio che è subentrato a Soelia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
