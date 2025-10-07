Taranto accusa | soldi rubati agli assistiti disabili arrestata badante Polizia
Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 53 anni ritenute presunta responsabile del reato di furto aggravato. Due poliziotti della Squadra Volante liberi dal servizio nel pomeriggio di ieri sono stati contattati telefonicamente da un conoscente il quale ha riferito che, attraverso una telecamera di sorveglianza installata nella camera da letto dei genitori, aveva visto che la badante degli anziani, entrambi sulla sedia a rotelle, approfittando del loro stato di indigenza a più riprese e munita di guanti in lattice di colore blu, si sarebbe appropriata di una considerevole quantità di denaro contenuto in un scatola e nascosta tra gli indumenti di un armadio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: taranto - accusa
