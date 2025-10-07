Tannico diventa francese Campari e Moët Hennessy cedono l’enoteca online al gruppo Castel-Vins

Gamberorosso.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre anni dalla prima acquisizione, l'azienda di e-commerce cambia di nuovo proprietà. Con questa operazione il gigante transalpino punta a espandersi in Europa nel segmento digitale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

tannico diventa francese campari e mo235t hennessy cedono l8217enoteca online al gruppo castel vins

© Gamberorosso.it - Tannico diventa francese. Campari e Moët Hennessy cedono l’enoteca online al gruppo Castel-Vins

In questa notizia si parla di: tannico - diventa

Cerca Video su questo argomento: Tannico Diventa Francese Campari