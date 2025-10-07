Tannico diventa francese Campari e Moët Hennessy cedono l’enoteca online al gruppo Castel-Vins
A tre anni dalla prima acquisizione, l'azienda di e-commerce cambia di nuovo proprietà. Con questa operazione il gigante transalpino punta a espandersi in Europa nel segmento digitale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: tannico - diventa
Un #aperitivo d’autunno diventa speciale con le #bollicine giuste: servite a 6–8 °C, in #calici affusolati che esaltano il bouquet. Il #Crémant Rosé accompagna zucca e funghi, mentre un #TrentoDOC valorizza tartine al salmone con freschezza citrina. Vuoi sco - facebook.com Vai su Facebook