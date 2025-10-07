Tamponamento tra due mezzi pesanti autostrada bloccata nel tratto aretino

Arezzonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tamponamento tra due mezzi pesanti, poco dopo le 14 di oggi, ha mandato in tilt il traffico autostradale. L'incidente si è verificato lungo l'A1 in direzione nord, al chilometro 379, tra i caselli di Valdichiana e Monte San Savino. Coinvolti un camion e un'autocisterna. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tamponamento - mezzi

Tamponamento fra mezzi pesanti in galleria, muore un camionista modenese

Tamponamento tra due mezzi pesanti in A1: un ferito grave trasportato a Careggi in elisoccorso

Tamponamento tra mezzi pesanti sulla A1, lunga coda: uno si è intraversato - Firenze, 10 dicembre 2024 – Disagi per il traffico autostradale nel nodo fiorentino: a causa di un incidente sull’Autostrada del Sole A1 si sono formati oltre 7 chilometri di coda. Come scrive lanazione.it

Tamponamento fra mezzi pesanti in A10, viabilità in tilt per tutto il pomeriggio fra Ventimiglia e Sanremo - Sanremo – L’autostrada A10 è rimasta chiusa per oltre due ore questo pomeriggio nel tratto compreso tra i caselli di Ventimiglia e Arma di Taggia direzione Genova a causa di un tamponamento che ha ... Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Tamponamento Due Mezzi Pesanti