Tempo di lettura: < 1 minuto Violento schianto sul raccordo autostradale Avellino–Salerno, in direzione Salerno Un tamponamento a catena avvenuto al chilometro 22 del raccordo ha fatto letteralmente consestionare il traffico. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Si registrano forti rallentamenti e traffico congestionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tamponamento a catena sul raccordo: forti rallentamenti