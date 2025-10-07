Tamponamento a catena sul raccordo | forti rallentamenti

Anteprima24.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Violento schianto sul raccordo autostradale Avellino–Salerno, in direzione Salerno Un tamponamento a catena avvenuto al chilometro 22 del raccordo ha fatto letteralmente consestionare il traffico. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Si registrano forti rallentamenti e traffico congestionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

tamponamento a catena sul raccordo forti rallentamenti

© Anteprima24.it - Tamponamento a catena sul raccordo: forti rallentamenti

In questa notizia si parla di: tamponamento - catena

Tamponamento a catena in sopraelevata, quattro feriti

Tamponamento a catena sull'asse attrezzato: 3 persone restano ferite, traffico in tilt

Incendio a bordo strada sulla Ss17, colonna di fumo invade la carreggiata e provoca un tamponamento a catena

Tamponamento a catena, disagi per la viabilità - è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Dante Alighieri. ilmessaggero.it scrive

Tamponamento a catena crea il caos nella viabilità cittadina - Tamponamento a catena nel tratto urbano della Salaria per L’Aquila e paralisi totale della circolazione mattutina mentre le sbarre del passaggio a livello a piazza Tevere rimangono abbassate ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Tamponamento Catena Raccordo Forti