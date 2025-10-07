tam tam digifest patrizio rispo ospite alla prossima tappa

Dopo le anteprime di luglio e settembre e l’inaugurazione ufficiale della rassegna, Patrizio Rispo arriva ospite al Tam Tam Digifest. Patrizio Rispo sarà ospite alla prossima tappa del Tam Tam Digifest, che quest’anno celebra un compleanno importante, l’edizione n°20. Dopo le anteprime di luglio e settembre e l’inaugurazione ufficiale della rassegna, mercoledì 8 ottobre, ore 17.30 al Centro . 🔗 Leggi su 2anews.it

