Tajani torna a parla di ' Salva Milano' | La città non può fermarsi Ma per Sala la legge è morta e defunta

Milanotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si torna a parlare di ‘Salva Milano’, il disegno di legge utile a semplificare le norme in materia urbanistica ed edilizia per gli interventi di demolizione e ricostruzione, ribattezzato così perché avrebbe sbloccato molti dei cantieri finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tajani - torna

La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani

Tajani torna sullo Ius scholae: «Decido io se il capitolo è chiuso, non lo è»

Ius scholae, Tajani torna alla ribalta: “Io non cambio idea”

Tajani torna a parla di 'Salva Milano': "La città non può fermarsi". Ma per Sala la legge è “morta e defunta” - Il sindaco: "Se c'è una forza dell'attuale maggioranza che si vuole fare carico di riaprire la discussione, ben ve ... Si legge su milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tajani Torna Parla Salva