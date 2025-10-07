Tajani torna a parla di ' Salva Milano' | La città non può fermarsi Ma per Sala la legge è morta e defunta
Si torna a parlare di ‘Salva Milano’, il disegno di legge utile a semplificare le norme in materia urbanistica ed edilizia per gli interventi di demolizione e ricostruzione, ribattezzato così perché avrebbe sbloccato molti dei cantieri finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Tajani torna a parla di 'Salva Milano': "La città non può fermarsi". Ma per Sala la legge è “morta e defunta” - Il sindaco: "Se c'è una forza dell'attuale maggioranza che si vuole fare carico di riaprire la discussione, ben ve ... Si legge su milanotoday.it