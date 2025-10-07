Tajani | non accettiamo calunnieinsulti
16.00 Scintille tra i leader Lega e FI sull' immunità confermata per Ilaria Salis per un solo voto dall'Europarlamento. Tajani: "Nessuna beffa. Si è votato. La nostra posizione era chiara fin dall' inizio,non avevamo posizioni ambigue.Un Parlamento di 700 perosne a scrutinio segreto ha deciso così. Non si devono cercare tra di noi quelli che hanno votato a favore. Sono deputati di tutta Europa".Tajani avverte: "Calunnie e insulti non li accettiamo.Non c'è nessuno che tradisce e fa giochi strani". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Ilaria Salis, Salvini: «Salvata da qualcuno che si dice di centrodestra». Tajani: «Non accettiamo calunnie e insulti»
Tajani a Salvini, FI non accetta calunnie e insulti su Salis - Non c'è nessuno che tradisce, nessuno che fa giochi strani". Riporta tuttosport.com
Salis, scontro Salvini-Tajani: «L'avete aiutata». «Basta calunnie» - Duro botta er risposta tra i due vicepremier dopo la conferma dell'immunità parlamentare alla deputata europea di Avs ... Lo riporta corriere.it