Tajani | Il 7 ottobre è l' inizio del disastro mi auguro che colloqui di pace abbiano successo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2025 "Il 7 ottobre è stata una giornata tragica. Da lì è iniziato tutto il disastro che vediamo. E' stata una caccia all'ebreo, come i pogrom dell'Ottocento. C'è stata una reazione di Israele, giusta e prevedibile, ma ormai si è superato il limite della reazione proporzionata. Dal 7 ottobre è nata la catastrofe umanitaria che vediamo. Mi auguro che i colloqui a Sharm el Sheik abbiano successo" così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online