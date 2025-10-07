Tajani | dalla Russia messaggio politico nessuna escalation
Roma, 7 ott. (askanews) - La Russia "per cercare di rinforzare la propria posizione lancia dei messaggi politici". A dirlo è il vice-premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando le affermazioni di parte russa secondo cui ci sarà una "grave escalation" se, come annunciato da Trump, gli Usa manderanno missili in Ucraina. "Non c'è nessuna escalation, la Russia non può pensare di fare ciò che vuole e gli altri devono fare ciò che dice lei. Così non va bene. Gli americani fanno le loro scelte, e mi pare che siano anche scelte corrette", ha aggiunto a margine di un evento alla Camera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
