Tajani a Salvini | Forza Italia non accetta calunnie e insulti su Salis
ROMA – "Le calunnie non le accettiamo, gli insulti non li accettiamo. Non c'è nessuno che tradisce, nessuno che fa giochi strani". Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei giornalisti sul post del segretario della Lega Matteo Salvini, secondo cui "qualcuno che si dice di 'centrodestra' ha votato per salvare la signora Salis dal processo". "Noi siamo sempre stati leali, coerenti – ha aggiunto Tajani, parlando a margine di un convegno alla Camera dei Deputati – Abbiamo detto quale era la linea del voto, poi a scrutinio segreto ci sono 700 e più parlamentari che votano.
