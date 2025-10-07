Taekwondo interregionale Campania | doppio successo per le Fiamme Oro di Brindisi

Brindisireport.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Grande successo per la Sezione giovanile di Brindisi delle Fiamme Oro al recente Campionato interregionale Campania, svoltosi a Giuliano. Due atlete, in particolare, allenate dal maestro Massimiliano Martina, hanno brillato sulla scena interregionale, conquistando entrambe la medaglia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: taekwondo - interregionale

