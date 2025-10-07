Taekwondo interregionale Campania | doppio successo per le Fiamme Oro di Brindisi
BRINDISI - Grande successo per la Sezione giovanile di Brindisi delle Fiamme Oro al recente Campionato interregionale Campania, svoltosi a Giuliano. Due atlete, in particolare, allenate dal maestro Massimiliano Martina, hanno brillato sulla scena interregionale, conquistando entrambe la medaglia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: taekwondo - interregionale
PROSSIMA COMPETIZIONE IN CALABRIA Campionato interregionale di combattimento Sabato 15 novembre: cadetti, junior, senior cinture colorate + master 1, 2, 3 tutte le cinture Domenica 16 novembre: kids, children PalaGallo di Catanza