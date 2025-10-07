Tadej Pogacar vince anche la Tre Valli Varesine ma ammette | Le nuove generazioni stanno arrivando

Tadej Pogacar non si ferma mai e continua a regalare spettacolo sulle strade di tutto il mondo, dopo aver gareggiato nell’ultimo mese in tre continenti diversi tra America (Canada), Africa (i Mondiali in Ruanda) ed Europa. Quest’oggi il fuoriclasse sloveno, reduce dalla conquista del titolo iridato e continentale, si è imposto anche alla Tre Valli Varesine 2025 piazzando l’attacco decisivo in discesa a 22 chilometri dalla fine e trionfando in solitaria. “ Il nostro piano era di aspettare il giro finale e fare un buon ritmo prima, ma la Tudor ha deciso di indurire la corsa molto presto, quindi la corsa è esplosa da lontano. 🔗 Leggi su Oasport.it

