Tadej Pogacar si aggiudica anche il Trittico Lombardo 2025 | la classifica combinata a punti

Il successo di Tadej Pogacar nelle Tre Valli Varesine ha ufficialmente concluso il Trittico Lombardo 2025. Lo sloveno, fresco campione europeo, si è imposto nell’ultima delle tre gare in programma con una nuova prova di forza e sembra pronto per l’assalto al Giro di Lombardia. Inoltre, l’insaziabile fuoriclasse dell’UAE Team Emirates XRG si è anche aggiudicato la classifica combinata del Trittico Lombardo. La speciale graduatoria della competizione lombarda tiene conto dei piazzamenti della Coppa Agostoni, della Coppa Bernocchi e, per ultimo, delle Tre Valli Varesine. Il campione del mondo è riuscito ad imporsi in classifica nonostante la sua partecipazione si sia limitata solo all’ultimo appuntamento in programma (Tre Valli Varesine). 🔗 Leggi su Oasport.it

