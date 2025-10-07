Tadej Pogacar incanta anche al Tre Valli Varesine | nuovo trionfo solitario a Varese

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tadej Pogacar ha vinto anche il Tre Valli Varesine. Il campione sloveno, due volte campione del mondo e campione europeo, dopo le due vittorie con fuga solitaria ai Mondiali in Ruanda e agli Europei in Francia, ha conquistato oggi, martedì 7 ottobre, sul traguardo di Varese la 19esima vittoria. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tadej - pogacar

Tadej Pogacar caduto al Tour de France! Cos’è successo a Tolosa: conseguenze e ritardo in classifica

Tour de France 2025: Abrahamsen vince a Tolosa, brivido e caduta per Tadej Pogacar

Tadej Pogacar: quanto guadagna davvero il re del ciclismo

tadej pogacar incanta treTadej Pogacar trionfa anche alla Tre Valli Varesine - Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) ha vinto la 104/a edizione della Tre Valli Varesine, ultima prova del Trittico Lombardo. Segnala ansa.it

tadej pogacar incanta treTre Valli, altro show di Pogacar: arriva sempre da solo, ma stavolta va via in discesa! - A Varese il due volte campione del mondo e campione europeo domina la 104esima edizione della classica con un attacco solitario nel finale ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tadej Pogacar Incanta Tre