Tadej Pogacar incanta anche al Tre Valli Varesine | nuovo trionfo solitario a Varese

Tadej Pogacar ha vinto anche il Tre Valli Varesine. Il campione sloveno, due volte campione del mondo e campione europeo, dopo le due vittorie con fuga solitaria ai Mondiali in Ruanda e agli Europei in Francia, ha conquistato oggi, martedì 7 ottobre, sul traguardo di Varese la 19esima vittoria. 🔗 Leggi su Today.it