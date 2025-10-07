Tabellone Coppa Italia 2025 2026 | date turni partite e risultati
Dai turni preliminari alla finale, il programma completo della competizione: tabellone Coppa Italia 20252026 La Coppa Italia 20252026 ha preso forma con il sorteggio della manifestazione giovedì 24 giugno 2025. Denominata per ragioni di sponsorizzazione Coppa Italia Frecciarossa, sarà la 79ª edizione del torneo. Tabellone Coppa Italia 20252026: le partite inizieranno sabato 9 agosto 2025 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: tabellone - coppa
