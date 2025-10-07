Szczesny torna sull' addio al calcio | Ho cambiato idea grazie a mia moglie

Sport.quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barcellona, 7 ottobre 2025 – Poco più di un anno fa Szczesny era un ex giocatore di calcio. Il 27 agosto del 2024, infatti, il portiere polacco rescindeva il contratto con la Juventus e annunciava l'addio al calcio. La Vecchia Signora aveva deciso di puntare su Di Gregorio e Szczesny aveva scelto di chiudere con la sua carriera da calciatore. Tuttavia, nelle settimane seguenti Ter Stegen si è infortunato al ginocchio e il Barcellona si è fatto avanti per Szczesny. L'ex Juventus, quindi, ha deciso di tornare sui suoi passi e ha firmato con i catalani, contribuendo significativamente alle vittorie della scorsa stagione, tra le quali spiccano la Liga, la Supercoppa di Spagna e la Coppa del Re. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

szczesny torna sull addio al calcio ho cambiato idea grazie a mia moglie

© Sport.quotidiano.net - Szczesny torna sull'addio al calcio: “Ho cambiato idea grazie a mia moglie”

In questa notizia si parla di: szczesny - torna

szczesny torna sull addioSzczesny torna sull'addio al calcio: “Ho cambiato idea grazie a mia moglie” - Il portiere polacco ha ripercorso il suo ultimo anno di carriera soffermandosi sulla scelta di abbandonare il calcio, poi cambiata grazie soprattutto al contributo della moglie ... Da sport.quotidiano.net

szczesny torna sull addioSzczesny reiterates his decision to retire from football: "I changed my mind thanks to my wife." - The Polish goalkeeper retraced his last year of career, focusing on his decision to abandon football, which he then changed thanks above all to the contribution of his wife. sport.quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Szczesny Torna Sull Addio