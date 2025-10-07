Szczesny torna sull' addio al calcio | Ho cambiato idea grazie a mia moglie

Barcellona, 7 ottobre 2025 – Poco più di un anno fa Szczesny era un ex giocatore di calcio. Il 27 agosto del 2024, infatti, il portiere polacco rescindeva il contratto con la Juventus e annunciava l'addio al calcio. La Vecchia Signora aveva deciso di puntare su Di Gregorio e Szczesny aveva scelto di chiudere con la sua carriera da calciatore. Tuttavia, nelle settimane seguenti Ter Stegen si è infortunato al ginocchio e il Barcellona si è fatto avanti per Szczesny. L'ex Juventus, quindi, ha deciso di tornare sui suoi passi e ha firmato con i catalani, contribuendo significativamente alle vittorie della scorsa stagione, tra le quali spiccano la Liga, la Supercoppa di Spagna e la Coppa del Re. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

