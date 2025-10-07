Syusy Blady | Con la Rai un discorso chiuso Quello che è stato per me Patrizio Roversi non si può definire

Syusy Blady si racconta in un'intervista in cui ripercorre i momenti della sua vita con Patrizio Roversi, suo compagno di vita e lavoro per circa quarant'anni. Ormai da tempo sono separati, ma continuano ad essere complici. Mentre un ritorno in tv, non è da considerare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Syusy Blady, chi è l’ex marito Patrizio Roversi: “L’amore era finito, ma siamo rimasti compagni di viaggio”

“Il mio ultimo programma in Rai andò bene. Era piaciuto così tanto che non me l’hanno fatto più fare, al mio posto ci hanno messo delle smandrappate”: così Syusy Blady

