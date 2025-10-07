Syusy Blady | Con la Rai un discorso chiuso Quello che è stato per me Patrizio Roversi non si può definire
Syusy Blady si racconta in un'intervista in cui ripercorre i momenti della sua vita con Patrizio Roversi, suo compagno di vita e lavoro per circa quarant'anni. Ormai da tempo sono separati, ma continuano ad essere complici. Mentre un ritorno in tv, non è da considerare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: syusy - blady
Syusy Blady, chi è l’ex marito Patrizio Roversi: “L’amore era finito, ma siamo rimasti compagni di viaggio”
“Il mio ultimo programma in Rai andò bene. Era piaciuto così tanto che non me l’hanno fatto più fare, al mio posto ci hanno messo delle smandrappate”: così Syusy Blady
Syusy Blady: "Con Roversi siamo stati insieme 40 anni. Ora siamo fratelli. La Rai? È un discorso chiuso" - X Vai su X
Volete sapere tutto su Dracula? Anche Syusy Blady che è andata sulle tracce del vero uomo che ha ispirato la leggenda: Vlad Tepes, voivoda di Valacchia. Il viaggio è l'occasione per fare i conti con il fantasma del principe e con i documenti storici che lo rigua - facebook.com Vai su Facebook
Syusy Blady: “Con la Rai un discorso chiuso. Quello che è stato per me Patrizio Roversi non si può definire” - Syusy Blady si racconta in un'intervista in cui ripercorre i momenti della sua vita con Patrizio Roversi, suo compagno di vita e lavoro per circa quarant'anni ... Si legge su fanpage.it
Syusy Blady rompe il silenzio: tutta la verità sull’addio alla Rai e l’ex marito - Syusy Blady si confessa: l'inaspettato legame con l'ex marito Patrizio Roversi e la verità sul suo addio alla Rai. Scrive donnaglamour.it