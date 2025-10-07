Swim to Me | trama e trailer del nuovo film drammatico di Netflix ispirato al bestseller di Alia Trabucco

In arrivo su Netflix, "Swim to Me" (il titolo originale è "Limpia") è un film che vuole scuotere e commuovere allo stesso tempo. Diretto da Dominga Sotomayor, il lungometraggio inaugura un nuovo capitolo del cinema latinoamericano più intimo e realistico, quello capace di fondere emozione e. 🔗 Leggi su Today.it