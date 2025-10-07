Sweet Pampepato quando un dolce racchiude l’anima di una terra intera | ecco l’edizione 2025

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 21 al 23 novembre, Terni si accenderà con Sweet Pampepato, l’evento che mette al centro il celebre dolce ternano, vanto della pasticceria umbra, e porta in scena tre giorni di pura magia tra sapori, arte e tradizione. Per quest’anno, la promessa di Sgp. 🔗 Leggi su Ternitoday.it