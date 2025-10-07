Sweet Home | nel programma televisivo ci sarà anche Fabrizio Camplone

Ilpescara.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da qualche settimana sulla pagina social della storica e premiata pasticceria Caprice di Fabrizio Camplone si susseguono delle foto del maestro pasticciere alle prese con un nuovo programma televisivo.Finalmente il mistero è stato svelato perché Fabrizio Camplone sarà in onda su Food Network. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sweet - home

