Svolta nel caso di Luisa Asteggiano | l’autopsia esclude la morte violenta Ivan Sauna potrebbe essere liberato
Svolta nel caso di Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra (Cuneo) trovata morta domenica mattina nel suo appartamento di Formentera. Secondo quanto riportato dalla Guardia Civil delle Baleari la donna non sarebbe morta "per un evento violento". A confermarlo l'autopsia sul corpo di Luisa che ha.
Ivan Sauna, il compagno 51enne di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni ritrovata senza vita in casa, domenica, è stato scarcerato, lo riferiscono i legali dell'uomo.