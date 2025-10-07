La società anticipa tutti: firma strategica per rafforzare l’organico rossonero. Notizia che rende entusiasta il tecnico del Diavolo Quello tra Juventus e Milan è stato un big match molto atteso, per molti decisivo per stabilire equilibri e ambizioni tra due delle grandi del campionato. Una gara che, sulla carta, prometteva un verdetto chiaro, ma che si è invece rivelata equilibrata, con sprazzi di gioco interessanti da entrambe le parti, senza che una delle due squadre riuscisse a imporsi nettamente sull’altra. Le distanze in classifica restano pressoché invariate: il Milan conquista un solo punto, salendo a quota 13 e piazzandosi al terzo posto alla seconda sosta per gli impegni delle nazionali. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Svolta Milan, arriva la firma sul contratto: Allegri fa festa