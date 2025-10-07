Svolta in Ucraina? La decisione di Trump sui missili Tomahawk a Kiev Ira della Russia
Donald Trump ha annunciato di aver “preso una decisione” sull'invio dei missili Tomahawk all'Ucraina, ma senza svelare quale. Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato di voler prima “porre alcune domande” a Kiev su come intenda utilizzare le armi, assicurando di non aspettarsi “un'escalation” del conflitto con la Russia. La dichiarazione, rilasciata nello Studio Ovale durante un breve briefing con la stampa, non ha però chiarito né i tempi né la forma concreta del sostegno. Trump ha affermato di aver “più o meno” deciso, ma di voler prima avere chiarezza. In particolare, avrebbe voluto sapere “dove” e “contro quali obiettivi” verrebbero usati i missili. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Guerra in Ucraina, c'è la decisione di Trump sui missili Tomahawk a Kiev. Ira della Russia - Donald Trump ha annunciato di aver “preso una decisione” sull’invio dei missili Tomahawk all’Ucraina, ma senza svelare quale. Come scrive iltempo.it
Trump: “Ho preso una decisione sui missili Tomahawk a Kiev”. Mosca: “Rischio escalation molto alto” - Il presidente USA ha dichiarato di aver preso una decisione sui missili a lunga gittata, ma vuole prima capire come verranno utilizzati ... Scrive ilfattoquotidiano.it