Il primo posto in classifica alla seconda sosta per le Nazionali era inimmaginabile per la Roma, ma è giusto godersi un risultato frutto di cuore e sacrificio, rimanendo però saldamento coi piedi per terra. Merito di tutti, anche di un Mile Svilar spaziale come al solito, ormai dichiaratamente uno dei portieri più forti d’Europa. Il numero uno giallorosso è intervenuto ieri a “L’Originale di lunedì” di Sky Sport, per una rapida battuta su quest’inizio di stagione: “ Gasperini sta portando tanta mentalità vincente, gli allenamenti sono come le partite, lui ci tiene molto e andiamo avanti così”. Un qualcosa che si era effettivamente percepito in campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Svilar: “Gasperini sta portando mentalità vincente, Matic? Per me è stato un esempio”

