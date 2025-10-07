Svezia-Svizzera Gyokeres e Isak stelle a rischio | senza un successo restano i playoff

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partita importante quella di venerdì 10 ottobre. La squadra di Ndoye punta ad allungare in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Svezia-Svizzera, Gyokeres e Isak stelle a rischio: senza un successo restano i playoff

svezia svizzera gyokeres isakPartita importante quella di venerdì 10 ottobre. La squadra di Ndoye punta ad allungare in classifica - La squadra di Ndoye punta ad allungare in classifica ... Come scrive gazzetta.it

