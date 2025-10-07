Sventarono rapina a Molfetta | il comandante interregionale dei carabinieri incontra i militari intervenuti

Baritoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comandante interregionale dei carabinieri 'Ogaden', generale di Corpo d'Armata Nicola Massimo Masciulli, ha incontrato questa mattina i due carabinieri - un maresciallo in servizio e un luogotenente in congedo - che lo scorso 26 settembre hanno sventato una rapina a Molfetta.Accolto dal. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sventarono - rapina

Cerca Video su questo argomento: Sventarono Rapina Molfetta Comandante