Sventarono rapina a Molfetta | il comandante interregionale dei carabinieri incontra i militari intervenuti
Il comandante interregionale dei carabinieri 'Ogaden', generale di Corpo d'Armata Nicola Massimo Masciulli, ha incontrato questa mattina i due carabinieri - un maresciallo in servizio e un luogotenente in congedo - che lo scorso 26 settembre hanno sventato una rapina a Molfetta.Accolto dal. 🔗 Leggi su Baritoday.it
