sutera sul palco con kelly joyce e tirincanti

È stata aperta ieri la prevendita dei biglietti per lo spettacolo musicale che il 9 dicembre alle 21,15 al Teatro Supercinema di Santarcangelo di Romagna, vedrà approdare il New Me Tour di Marcello Sutera con tanto di orchestra. Sul palco anche Kelly Joyce, cantante e performer cosmopolita, nota per l’ormai classico successo internazionale Vivre la Vie e per i suoi lavori nel campo jazz e nu-soul, e Filippo Tirincanti, cantautore e musicista romagnolo dalla voce soul e dallo stile elegante, che in apertura di serata proporrà alcuni brani tratti dal suo repertorio pop-jazz, introducendo il pubblico alle atmosfere intime e sofisticate di New Me. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

