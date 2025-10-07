Supporto alla promozione turistica e culturale | Fabrizio La Gaipa nominato esperto di fiducia del sindaco

Il sindaco Franco Micciché ha deciso. Fabrizio La Gaipa sarà il “suo” esperto di fiducia “per finalità di supporto nelle relazioni e negli scambi internazionali di promozione turistica e culturale del territorio”. Incarico che l'amministratore del Distretto turistico Valle dei Templi svolgerà a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Diventando membro del Centro Europeo per il Volontariato (CEV), rete che riunisce oltre 60 organizzazioni impegnate nella promozione e nel supporto del volontariato in Europa a livello regionale, nazionale e continentale, il Forum Nazionale del Terzo Settor Vai su Facebook

Turismo, avviso pubblico per sostenere associazioni e enti di promozione - Sostenere l'azione di società ed enti di promozione turistica, sportiva, culturale, sociale e religiosa al fine di valorizzare il patrimonio locale. Riporta rainews.it

Dalla Regione Molise 700mila euro per la promozione turistica e culturale - La Regione Molise ha approvato un nuovo avviso pubblico per il sostegno a società e enti di promozione culturale e turistica. Lo riporta rainews.it