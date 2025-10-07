Supplenze e immissioni in ruolo docenti | al 24 settembre 29.685 assunzioni 182.641 contratti a termine di cui 76mila sul sostegno e 44mila sono conferme su richiesta delle famiglie I dati
Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, durante l'informativa sindacale di martedì 7 ottobre, al 24 settembre, risultano attivi 182.641 contratti a tempo determinato tra posti comuni e di sostegno. Di questi, 76.100 riguardano il sostegno e 44.926 sono conferme richieste dalle famiglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: supplenze - immissioni
Immissioni in ruolo e supplenze, ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Bufanini. LIVE Mercoledì 16 luglio alle 14:30
Immissioni in ruolo e supplenze docenti, ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Bufanini. LIVE Mercoledì 16 luglio alle 14:30
Immissioni in ruolo docenti in corso, 150 preferenze supplenze GaE e GPS dal 17 luglio, conferma su sostegno. RISPOSTE AI QUESITI
UIL Scuola annuncia un'importante "apertura politica" che potrebbe trasformare le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) in un canale strutturale per le immissioni in ruolo #AssunzioniDocenti #GPS #Reclutamento #UILScuola #Precariato #CanaleStr - facebook.com Vai su Facebook
Supplenze docenti, aggiornamento GPS, concorso PNRR3, secondo ciclo INDIRE: tutte le opportunità del 2025/26. RISPOSTE AI QUESITI - X Vai su X
Immissioni in ruolo docenti 2025/26: continuità didattica e novità dal DL 45/2025 - Scopri le novità sulle immissioni in ruolo con il Decreto Legge 45/2025 e come influenzeranno i docenti. Riporta informazionescuola.it
Proseguono le immissioni in ruolo 2025/26 da concorsi PNRR: ecco quando il docente mantiene la stessa sede della supplenza - 2025/26: proseguono anche nella stagione autunnale grazie al DL 45/2025 che ha rinnovato il meccanismo del 2024/25 permettendo non solo di incrementare il numero degli ... Secondo orizzontescuola.it