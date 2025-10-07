Supplenze e immissioni in ruolo docenti | al 24 settembre 29.685 assunzioni 182.641 contratti a termine di cui 76mila sul sostegno e 44mila sono conferme su richiesta delle famiglie I dati

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, durante l'informativa sindacale di martedì 7 ottobre, al 24 settembre, risultano attivi 182.641 contratti a tempo determinato tra posti comuni e di sostegno. Di questi, 76.100 riguardano il sostegno e 44.926 sono conferme richieste dalle famiglie.  L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

