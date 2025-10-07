Supplenze docenti GPS | bollettini possibili ancora fino al 31 dicembre ma tante nomine da interpello Pillole di Question Time

Nel question time del 1° settembre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stata affrontata una questione centrale relativa alle tempistiche delle nomine per le supplenze. Un focus particolare è stato posto su: fino a quando è possibile che l’algoritmo assegni supplenze da GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - docenti

GPS docenti ripubblicate per le supplenze 2025/26 [AGGIORNATO]

Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di oggi 8 settembre

Supplenze docenti 2025/26: nomine secondo, terzo, quarto bollettino [AGGIORNATO]

Supplenze docenti da Interpello: obbligo di pubblicazione nell’albo scolastico. Pillole di Question Time - X Vai su X

GPS esaurite per le supplenze docenti 2025/26. Ecco qual è la procedura per coprire i posti vacanti tramite le graduatorie e gli interpelli. Tutti i dettagli. #Supplenze - facebook.com Vai su Facebook

Supplenze docenti da GPS, precedenze e preferenze nei bollettini. Pillole di Question Time - Nella nuova puntata di Question Time, il format di consulenza trasmesso sui canali social di Orizzonte Scuola, si è affrontato il tema degli interpelli e delle modalità con cui vengono gestiti i bolle ... Segnala orizzontescuola.it

Supplenza da GPS: impossibile abbandonare l’incarico per incarico da interpello in altra provincia. Pillole di Question Time - Durante l'ultima puntata del format Question Time trasmesso sui canali social di Orizzonte Scuola, Facebook e YouTube, è emersa una questione importante per molti docenti precari. Secondo orizzontescuola.it