Superluna le spettacolari immagini del nostro satellite sui cieli di Tijuana

Lapresse.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Superluna di ottobre, un fenomeno che si verifica quando la luna è più vicina alla Terra e appare quindi più grande e luminosa, è la prima delle tre previste quest’anno. Questa è la luna sorta nei cieli di Tijuana, in Messico. Il fenomeno si verifica quando la luna piena è più vicina alla Terra nella sua orbita. Ciò fa apparire la luna fino al 14% più grande e al 30% più luminosa rispetto alla luna più debole dell’anno. Questa sottile differenza si verifica alcune volte all’anno, a volte in coincidenza con altri eventi astronomici come le eclissi lunari. In questa occasione, la luna passerà a circa 361. 🔗 Leggi su Lapresse.it

