Superlega positiva la prima amichevole in Giappone | la Sir batte 3-1 il Suntory

Perugiatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Smaltito il fuso orario la Sir fa la Sir anche in Giappone. Ovvero vincere. Il Suntory Sunbird, squadra campionessa del campionato del Paese asiatico, si è dovuto arrendere per tre set ad uno dopo essersi aggiudicato il primo.I quattordici mila che hanno preso d'assalto le tribune dell'Ariake. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: superlega - positiva

superlega positiva prima amichevoleSviluppo Sud Catania, primo test stagionale contro Cisterna, D’Onofrio e Montagnani: “Sensazioni positive” - 1 sul campo di Cisterna, formazione di Superlega, ma dimostrando carattere, soprattutto nel set vinto con autorevolezza (19- Da cataniatoday.it

Superlega, ai mondiali sarà ancora derby Sir - La semifinale vedrà affrontarsi Italia e Polonia in una sorta di sfida infinita. today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Superlega Positiva Prima Amichevole