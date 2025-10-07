Superenalotto estratta la combinazione vincente | nessun ‘6’ né ‘5+1’

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, martedì 7 ottobre 2025, del Superenalotto. Centrati due '5' che vincono 84.247,46 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 61,7 milioni di euro.   Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

