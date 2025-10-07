Superbike all’Estoril GTWC e Lamborghini Super Trofeo a Barcellona | weekend di motori su Sky e NOW
Dal 10 al 12 ottobre gare in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Sport Max e Sky Sport 257, con aggiornamenti su Sky Sport 24 e skysport.it. Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre un nuovo weekend all’insegna delle due e quattro ruote da non perdere su Sky e in streaming su NOW con SBK, GTWC e Lamborghini Super Trofeo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: superbike - estoril
Superbike Estoril Paddock Experience: nel cuore del mondiale con Gazzetta Motori
Superbike, GP Estoril 2025: orari, programma, tv, streaming
IKER LECUONA sta molto meglio fisicamente, Honda conferma il probabile ritorno in Portogallo: giovedì la visita medica decisiva. #worldsbk #superbike #estorilworldsbk #ikerlecuona #honda #hrc #corsedimoto - X Vai su X
La Superbike incontra EICMA: spettacolo e innovazione a Estoril - facebook.com Vai su Facebook
GTWC. Lamborghini trionfa per la prima volta alla 24 Ore di Spa 2025 con Bortolotti, Engstler e Pepper. Terza la Ferrari 296 n. 51 - Scattata dalla ventesima posizione a causa di una penalità in Superpole, la vettura numero 63 è riuscita a risalire il ... Segnala automoto.it
24 Ore di Spa GTWC: Vince Lamborghini Huracan #63, Ferrari #51 a podio - A vincere la Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 #63 del team Grasser Racing, guidata dal terzetto Bortolotti, ... Riporta formulapassion.it