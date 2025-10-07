Super League accordo per un nuovo formato della Champions League? La Uefa chiarisce la situazione

Inter News 24 Super League, la UEFA respinge le voci diffuse da Mundo Deportivo e chiarisce la posizione sugli incontri con A22 Sports. La UEFA ha smentito fermamente le notizie pubblicate da Mundo Deportivo riguardo a un piano per un nuovo formato della Champions League, frutto di una presunta intesa con A22 Sports, l’agenzia che gestisce il progetto della Super League. In una dichiarazione a RMC Sport, l’organismo europeo ha precisato che, sebbene ci siano stati incontri tra Theodore Theodoridis, segretario generale della UEFA, e Anas Laghrari, rappresentante di A22 Sports, non ci sono “piani” in corso per modificare il formato della Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Super League, accordo per un nuovo formato della Champions League? La Uefa chiarisce la situazione

