Sulzano | Sagra del Cinghiale
Sulzano si prepara a vestire i colori dell’autunno e a riempire le sue vie del profumo intenso del cinghiale in umido, delle tagliatelle al ragù, dei brasati e degli arrosti che da anni scandiscono l’arrivo della stagione più gustosa. Da giovedì 3 a giovedì 31 ottobre, il paese affacciato sul. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Menù sagra del cinghiale Disponibile su prenotazione fino al 31 ottobre Prenota il tuo tavolo 3714643087 Trattoria da Fopèla Via Nistisino 41, Sulzano (BS) #sagradelcinghiale2025 #trattoriadafopela #nistisino #visitlakeiseo #infopointsulzano - facebook.com Vai su Facebook
