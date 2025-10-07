Sulle donne pizzaiole ci sono ancora troppi pregiudizi La forza fisica? Serve ma non è tutto La sfida di Petra Antolini

Dall'Alberghiero al sogno di mettere le mani in pasta. Chi è la proprietaria di Settimo Cielo, una tra le migliori pizzerie d'Italia: "Nel nostro Paese manca una scuola professionale dedicata a chi vuol fare questo lavoro". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Sulle donne pizzaiole ci sono ancora troppi pregiudizi. La forza fisica? Serve ma non è tutto”. La sfida di Petra Antolini

Pizza DIXIT. . Che belli i Pizza Awards di Roma! Un'altra classifica sulla #pizza di cui avevamo ASSOLUTAMENTE bisogno. Soprattutto quando è stata l'ennesima occasione per ghettizzare le donne pizzaiole. Ve ne parlo nella newsletter C'è Pizza che esce d Vai su Facebook

