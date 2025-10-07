sul viale piaggio serve un confronto

PONTEDERA Si riaccendono i riflettori sul Dente Piaggio, l’area ex industriale che negli ultimi decenni è stata riconvertia in uffici, laboratori e scuole. Un’area strategica ma che purtroppo ha visto naufragare diversi progetti. "E’ stato reso noto da La Nazione che l’ accordo di programma stipulato nel 2018 tra Regione Toscana, Comune di Pontedera e Scuola Superiore Sant’Anna non si farà più secondo il progetto originario ma sarà “rimodulato”, spostando risorse, ma anche modificando radicalmente le opere progettate e ad oggi incompiute – esordisce Presidio civico – In soldoni al momento sembrerebbe saltare il progetto per la realizzazione del parcheggio multipiano nell’area dell’ex magazzino APE e sarebbe stato addirittura risolto l’incarico per la progettazione della riqualificazione del viale Rinaldo Piaggio, sospesa sine die". 🔗 Leggi su Lanazione.it

