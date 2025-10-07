La moda è da sempre un universo che vive di volti: ogni stagione nuove figure emergono, diventano icone effimere o stabili presenze nel pantheon delle passerelle. In un mondo dominato da grandi nomi consolidati, è interessante osservare le nuove modelle che spuntano con forza, trasformando l’aura del fashion system. Quel “nuovo volto” porta con sé promesse, attese, speranze di diversità e rinnovamento. E spesso è proprio nelle Fashion Week — a New York, Londra, Milano, Parigi — che si agitano i primi indizi del destino di una carriera: chi chiude lo show, chi esordisce in esclusiva, chi conquista le attenzioni dei casting internazionali. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sul palcoscenico delle settimane della moda, alcune presenze hanno catturato l’attenzione con grazia e intensità. Volti nuovi, magnetici, che incarnano la forza silenziosa del cambiamento e una nuova idea di bellezza