Sul palcoscenico delle settimane della moda alcune presenze hanno catturato l’attenzione con grazia e intensità Volti nuovi magnetici che incarnano la forza silenziosa del cambiamento e una nuova idea di bellezza
La moda è da sempre un universo che vive di volti: ogni stagione nuove figure emergono, diventano icone effimere o stabili presenze nel pantheon delle passerelle. In un mondo dominato da grandi nomi consolidati, è interessante osservare le nuove modelle che spuntano con forza, trasformando l’aura del fashion system. Quel “nuovo volto” porta con sé promesse, attese, speranze di diversità e rinnovamento. E spesso è proprio nelle Fashion Week — a New York, Londra, Milano, Parigi — che si agitano i primi indizi del destino di una carriera: chi chiude lo show, chi esordisce in esclusiva, chi conquista le attenzioni dei casting internazionali. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: palcoscenico - settimane
Anche a Ottobre tanti appuntamenti di Arte, Cultura e Spettacolo a Catanzaro Centro, il palcoscenico diffuso della città A iniziare dal Festival D'Autunno che, come ogni anno, concentrerà in poche settimane un'offerta di grande spessore. Ma Ottobre è anche il Vai su Facebook
Settimana della moda di Milano: il calendario tra l’addio a Re Giorgio e i nuovi inizi di Versace e Gucci - 54 show fisici, 4 digitali, 78 presentazioni, 7 su appuntamento e 30 eventi collaterali: la moda italiana risponde al lutto con nuova linfa creativa. iodonna.it scrive
Street Style Milano PE 2026: look promossi e bocciati dalla settimana della moda - Estate 2026 della settimana della moda di Milano gli invitati si sfidano sul campo dello Street Style. Si legge su iodonna.it