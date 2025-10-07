Sul Lago d' Orta torna Corto e Fieno il festival del cinema rurale

Dal 10 al 12 ottobre sul Lago d'Orta torna "Corto e Fieno", il festival internazionale del cinema rurale.L'edizione 2025 si arricchisce della collaborazione con la Fondazione Bandera, a conferma del legame tra il festival, la comunità locale e il mondo culturale."Corto e Fieno" è un festival che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it