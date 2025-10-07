Successo per gli atleti di casa nostra nell’evento continentale di Ju Jitsu svoltosi in Belgio Da Lagosanto agli Europei | Maccapani e Paganini d’argento

Dal tatami del dojo Shinsen di Lagosanto ai Campionati Europei in Belgio: la storia di Francesca Maccapani e Lorenzo Paganini è una dimostrazione di passione, determinazione e fiducia. I due atleti, membri effettivi della nazionale italiana hanno conquistato la medaglia d’argento nella categoria Inclusive Self Defence Adult ai Campionati Europei di Ju Jitsu 2025. Per Francesca, atleta che affronta ogni giorno sfide personali significative, questa medaglia rappresenta molto più di un risultato sportivo: è la conferma che con costanza e passione si possono trasformare le difficoltà in forza. Al suo fianco, Lorenzo Paganini ha avuto un ruolo determinante: non solo compagno di gara (e nella vita), ma guida paziente e sensibile, capace di gestire le emozioni e gli imprevisti sul tatami. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

