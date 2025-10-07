Subconscio daimon release party
Il progetto Subconscio di Giulio Campaniello nasce da un’esigenza di libertà espressiva irresistibile; originario di Rignano Garganico e bolognese di adozione dall’età di due anni, Subconscio trova la sua forma di espressione nella musica, dove fonde Neo Soul, Hip Hop ed Elettronica in un suono. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: subconscio - daimon
SUBCONSCIO | DAIMON release party + dj set Jaybee Vibes Vai su Facebook
