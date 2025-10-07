Su Disney+ arriva Hulu | sostituirà l' attuale Star nei mercati internazionali Italia compresa
Il canale di Hulu, già presente sul catalogo americano della piattaforma, sarà incluso finalmente anche nei mercati internazionali, compreso il nostro, a partire dall'8 ottobre A partire dall'8 ottobre, la piattaforma Disney+ cambia volto e amplia la propria offerta: la sezione Star presente nella homepage verrà sostituita da Hulu, portando così a sei i brand principali visibili all'interno del servizio. Gli abbonati troveranno quindi un unico spazio che raccoglie tutti i grandi universi targati Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic e ora anche Hulu, integrando così l'intrattenimento generalista con quello dei franchise più amati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
